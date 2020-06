Les balades se font de plus en plus fréquentes avec le beau temps et dans les champs, les blés poussent et les graminées sont bien présentes. Bénédicte Flament notre vétérinaire maison lève le voile ce matin dans le 6/8 sur les blessures que peuvent engendrer les épillets. Et n'oubliez pas, lorsque vous voyez que vous arrivez près d'une zone à risque il est toujours recommandé de tenir son chien en laisse

Les explications de Bénédicte Flament Méfiez-vous des épillets pour votre animal de compagnie - © Tous droits réservés Que sont les épillets? Les épillets ce sont les épis secondaires de graminées sauvages aux extrémités pointues et piquantes (structure très fine et allongée). D'une part relativement pointue, très fins à l'ergonomie d'une petite fusée. Ce sont des réels dangers pour nos chiens et chats car ils s'accrochent littéralement à toute surface et progressent en perforant la surface de l’épiderme ou par les orifices naturelles Narines, Yeux, Oreilles du chien ou du chat mais aussi voies génitales.

Méfiez-vous des épillets pour la truffe de votre animal - © androsov58 - Getty Images/iStockphoto Méfiez-vous des épillets pour la truffe de votre animal - © dageldog - Getty Images/iStockphoto Méfiez-vous des épillets pour la truffe de votre animal - © Ghislain & Marie David de Lossy - Getty Images/Cultura RF

Les conséquences parfois très grave Méfiez-vous des épillets pour la truffe de votre animal - © Tous droits réservés Notre vétérinaire maison nous explique également que quand l'épillet s'est glissé au niveau de l'épiderme ou au niveau de cette orifice il a cette particularité de progresser et provoqué des inflammations. Avec des conséquences relativement différentes et très souvent peu détectable à l'oeil nu. Les risques: Infection des voies respiratoires

Ulcères de la cornée

Otite et perforation possible du tympan

Infections des voies génitales

Abcès N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire le plus rapidement possible dès que votre animal se gratte ou se lèche inhabituellement.