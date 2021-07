Maurice Barthélémy : le jour où il a refusé le rôle d’Astérix à Gérard Depardieu

Cette différence, il en a fait une force, et est parvenu à s’imposer dans l’univers médiatique. Il se confie notamment sur la présentation de Burger Quizz qu’il a assumée pour quelques numéros, le divertissement culturel et humoristique inventé par Alain Chabat.

"Il faut à la fois essayer de manager l’émission et il y a beaucoup de gens drôles dans les invités, il y a un public et il y a le rythme de l’émission à donner. C’est quelque chose que je ne savais pas du tout faire. Je l’ai préparé et en bon hypersensible, j’ai tout anticipé en amont pour faire quelque chose de correct le jour de l’enregistrement" dévoile-t-il.

Dans son livre, le comédien de 52 ans révèle avoir refusé le rôle… d’Astérix pour Astérix aux Jeux Olympiques car sa fille venait de naître. C’est finalement Clovis Cornillac qui endossera le rôle du guerrier gaulois. "Je n’allais pas me couper des 6 premiers mois de ma fille. J’ai refusé et après coup je ne regrette pas. Cela m’aurait peut-être facilité la vie sur le plan professionnel mais ce qui compte ce sont les choses essentielles comme avoir des enfants, le reste ce n’est pas grave" se souvient Maurice Barthélémy, alors que Gérard Depardieu en personne l’avait même appelé lui sommant de ne pas refuser. "Quand tu as Gérard Depardieu qui t’appelle et qui te dit : 'Tu ne peux pas refuser', on a des doutes, eh bien j’ai été jusqu’au bout, j’ai refusé".