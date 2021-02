Maureen Louys fan des coachs de la 9e saison de The Voice : "Ils sont super complémentaires"

Maureen Louys, qui a confié être intriguée de lancer une saison senior de The Voice Belgique comme en Flandre, a affirmé que rien n’était encore décidé sur un probable retour de The Voice Kids en 2021. "La saison kids a hyper bien marché et est super mignonne donc il n’y a pas de raison pour que cela ne revienne pas. Mais cela reviendra-t-il l’année prochaine, alternera-t-on kids et adultes, ou refera-t-on une adultes ? Je ne sais vraiment pas. La saison kids est différente dans la mécanique car c’est une saison plus courte aussi" a-t-elle déclaré.