Matcha, baobab, kale, nopal, moringa : découvrez ces aliments de demain très bons pour notre santé

Mais ces derniers temps, de nouveaux aliments arrivent dans nos assiettes et nous ne savons pas forcément si ceux-ci sont bons pour notre équilibre alimentaire. On les appelle les superfood , à savoir tout ce qui regroupe super-plantes, super-fruits, super-épices ou encore super-graines.

Attention toutefois à leur usage, celui-ci doit bien entendu être complémentaire à une alimentation équilibrée et variée et "ce n’est pas une absolue nécessité de mettre des superfood dans l’assiette" glisse la nutritionniste.

Parmi ces ingrédients devenant de plus en plus tendance, on recense le matcha , consommé comme du thé à l’origine. Il s’agit même d’un thé haut de gamme car "l’arbuste est soigné beaucoup plus que d’autres arbres à thé" mais aussi parce que la poudre qui en résulte de ce thé vert Tencha désormais conserve près de 100% des nutriments déjà dans la feuille de thé, alors que ce taux oscille entre 10 et 20% de ces éléments actifs pour les autres thés.

Ses feuilles sont toutefois assez rigides. Chantal Van der Brempt conseille d’enlever le centre, de couper les feuilles et de masser celles-ci avec de l’huile . On peut l’ajouter aux smoothies ou en faire un pesto . L’avantage de le consommer cru est que vous préserverez toute sa qualité nutritionnelle.

Deux ingrédients exotiques s’imposent aussi de plus en plus en Europe. On retrouve notamment le fruit nopal, appelé communément figuier de barbarie, qui pousse sur les cactus provenant du Mexique. Il est utilisé sous forme de complément alimentaire. "La densité nutritionnelle fait qu’il semblerait que cela nous aide à maigrir et à la prévention diabétique car c’est très riche en fibres" indique à ce sujet la nutritionniste de 6-8.

Autre continent, autre denrée tout aussi vertueuse : le moringa venu tout droit d’Inde. Il est classé par le world vegetable center comme le légume le plus riche au monde en nutriments. C’est pour cette raison qu’on le surnomme généralement 'arbre de vie' ou 'arbre aux miracles', grâce à cette densité nutritionnelle forte. On le rajoute en poudre ou huile à des préparations culinaires ou dans des smoothies. Et tout se mange dans le moringa : la racine, le fruit, la fleur, l’écorce, les graines.

Si gustativement cet aliment n’est pas très agréable, il est donc très puissant mais doit aussi se consommer quotidiennement.