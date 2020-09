Mario Bros et Lego : le mariage de l'année !

Quel mariage surprenant et détonant direz-vous ! Ce ne fut pas sans surprise non plus pour Delphine Simon qui s’est alors prêtée au jeu afin de valider ou de tordre le cou à son scepticisme.

Qu’on l’aime, ou pas, Super Mario trône en maître depuis 35 ans ! Un anniversaire que le géniteur se devait de fêter et ne voulant pas faire les choses à moitié, c’est à la firme Lego que celui-ci a fait sa déclaration. Une nouvelle union surprenante allait ainsi se sceller : Marios Bros et Lego pour le meilleur ou pour le pire ? Focus sur ce ludique mariage de l’année.