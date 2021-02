Marilyn Monroe et le sport : shootings, jogging et histoire d'amour avec une star du baseball

© Hulton Archive/Getty Images

Marilyn Monroe a aussi été photographiée s'adonnant à d'autres sports comme du golf ou du tennis ou en maillot de bain, "toujours dans cette attitude un peu nunuche de la fille très naïve", donnant une image biaisée de la personnalité "beaucoup plus riche qu'elle pouvait avoir" estime Gilles Goetghebuer. Mais l'actrice ne s'intéressait nullement à ces sports.

Elle pose également en train de jouer au baseball. Cette photo retient alors l'attention de Joe DiMaggio. "La plus grande star du baseball" et le sportif le plus populaire de ces années, élu notamment trois fois meilleur joueur du championnat américain, tombe sous le charme de l'actrice en 1952. Il souhaite obtenir un rendez-vous galant avec elle par l'intermédiaire d'un ami en commun, David March. Ce dernier tente d'en convaincre Marilyn en lui annonçant que le joueur vedette des Yankees de New York aimerait l'inviter. "Joe qui ?" aurait-elle répondu à la stupeur de David March, étonné qu'une américaine ne connaisse pas "le plus grand joueur de l'histoire du baseball depuis Babe Ruth", un nom que la superstar hollywoodienne ne connaissait pas non plus, preuve de son désintérêt pour le sport.