Maquilleuse pour la télévision : découvrez l'importance et les difficultés de ce métier à la RTBF

Bénédicte Duval , l'éditrice, tourne les projecteurs sur un métier bien spécifique des plateaux télé et qui est en plus à l'arrêt dans les médias du service public pour éviter la transmission du coronavirus, celui de maquilleuse. Celles-ci conseillent nos animateurs et chroniqueurs à distance en attendant de pouvoir reprendre leur profession de contact.

Les journalistes, animateurs et invités qui s'apprêtent à passer à l'antenne en télévision doivent normalement passer entre les mains des maquilleuses. Najat Agourram et Laurence Bosson, maquilleuses à la RTBF expliquent l'importance de ce passage : "Il faut mettre des lumières, des ombres, un peu sculpter le visage selon le physique, les cheveux, les vêtements, on doit adapter les couleurs".

"Sans elles on ne serait pas très beau et un peu pâle" confie Bénédicte Duval. Leur rôle ne s'arrête cependant pas à l'esthétique estime l'éditrice : il faut des qualités de psychologues pour déstresser les personnes nerveuses avant leur direct ou leur enregistrement face caméra. "Il faut pouvoir écouter les gens, les rassurer, parce qu'ils sont parfois stressés ou énervés" estime Laurence. "Les gens en général on les met à l'aise donc ils se livrent assez facilement, on se fait beaucoup d'amis en tant que maquilleuse" se réjouit Najat.

"Il y a du stress, du passage avant le covid et des gens qui arrivent en retard donc il faut pouvoir gérer tout cela et être efficace, ne pas rater son maquillage surtout" observe Bénédicte.