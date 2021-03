Maquillage : Darrell Thorne est spécialisé dans le domaine du double visage, c’est juste beau !

Le métier de maquilleur est à l’honneur dans le post du jour du 6/8. Trop peu mis en évidence, ces hommes et femmes font pourtant un boulot essentiel dans le monde de la télévision mais aussi dans les cirques ou dans les spectacles un peu plus étonnant. Et on peut en faire des choses incroyables avec le maquillage associé à quelques prothèses…

C’est le cas de Darrell Thorne spécialisé dans le domaine et qui publie régulièrement des vidéos de ses travaux sur le réseau Tiktok. Côté droit un personnage et à gauche une toute autre personne, ce qui donne avec l’effet du miroir un face-à-face avec deux visages différents. Un véritable travail d’artiste et d’interprétation, une forme de transformistes. " Inutile de vous dire que pour en arriver à un tel résultat, cela demande des heures de travail ". C’est juste beau !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous et qui fait le buzz sur la toile.

