Manger sain pour un petit budget, c'est possible !

Petit détour côté cuisine ce matin avec Chantal Van Der Brempt. Le confinement nous a plongés dans nos casseroles et nous a amenés à cuisiner un peu plus que d’ordinaire. Nous sommes nombreux à avoir tenté l’expérience de manger plus sainement. Mais ? Manger sain, cuisiner nature pour la plupart veut dire y consacrer un budget plus conséquent. Vrai, faux ? Sains et pas chers sont-ils des ingrédients incompatibles ? Chantal qui a tenté l’expérience durant ce confinement avec sa joyeuse famille nous livre la recette magique pour manger mieux avec un budget relativement light. Tout est question de bonnes habitudes alors… A table !

Cuisiner autrement

Voici les ingrédients pour manger sain sans griller le portefeuille plus que de nature.

- Manger sainement

Si manger bio est aux yeux de Chantal résolument plus sain pour l’humain et la planète et résolument meilleur de goût mais, ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, oui, on peut laisser tomber car l’important est de manger sainement en mettant des légumes dans son assiette, des fruits aussi, on mange équilibré. Le bio c’est indéniablement un autre goût, c’est la cerise sur le gâteau, mais si on ne peut se le permettre, on déculpabilise. On mise sur le bon équilibre alimentaire.

Des études démontrent que ce qui pèse bien plus dans la balance pour votre santé c’est de quitter notre modèle largement carnivore pour le remplacer quelques jours dans la semaine ou quelques repas dans la journée par des repas végétariens. En bref mangez des fruits et des légumes est plus important que de vous focaliser sur le bio. Le bio c’est la cerise sur le gâteau. Premier soulagement !

- Achetez vos légumes et fruits en vrac et local.

Il y a de plus en plus d’initiatives qui vous permettent d’acheter directement chez le producteur. Actuellement c’est très facile de trouver des fournisseurs dans votre région. Seconde astuce : allez sur https://www.mangez-local.be/fr/

Dans l’idéal ; mangez deux fruits par jour et des légumes midi et soir.

- Conscientisez vos dépenses

Et notamment celles qui vous font du tort dans tous les sens du terme : au portefeuille et à votre santé et ce, à commencer par les boissons type sodas. Privilégiez l’eau en tout temps et l’eau du robinet quoique pas irréprochable cela reste le meilleur choix qualité-prix. Offrez-vous de temps à autre pour le plaisir du palais un vin de très bonne qualité ou une bonne bière local. Visez la qualité plutôt que la quantité.