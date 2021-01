Manger presque comme au restaurant en confinement ? C'est possible à la Brasserie des Fagnes

Une envie de vacances tout en respectant les mesures sanitaires ? Vous pouvez compter sur Juliette Grégoire et ses idées de lieux insolites à (presque) deux pas de chez vous en Belgique. La chroniqueuse s'est notamment intéressée à un endroit touristique de nos contrées : les Fagnes.

Juliette Grégoire a épinglé l'idée insolite et originale de la Brasserie des Fagnes à Couvin qui use d'inventivité pour poursuivre la restauration dans Le 6-8.

Ce n'est un secret pour personne, l'HoReCa est durement touché par les mesures sanitaires prises pour endiguer la covid-19. Malgré la fermeture des restaurants et cafés, certains restaurateurs redoublent d'inventivité pour vous servir des bons plats et continuer à faire tourner leur commerce grâce au service traiteur et aux plats à emporter.

La Brasserie des Fagnes à Couvin, réputée pour sa grande variété de bières et qui compte aussi un restaurant, s'est elle aussi réinventée en implantant 20 chalets de Noël depuis le 11 décembre dernier.

Vous pouvez réserver un de ces chalets pour y manger jusqu'à 7 personnes. En arrivant, vous devez signer une décharge pour confirmer que vous venez bien uniquement avec des membres de votre bulle.