Manger dans un bol n'a jamais été aussi tendance

Le bol est devenu une tendance de plus en plus tendance. Attention à ne pas vous méprendre. Si vous tentez la modernité avec un bol à prénom ou un bol de la marque d’une soupe en sachet bien connue, par exemple, vous faites fausse route, sourit Carlo De Pascale .

Voilà quelques années que le bol est devenu un objet de table branché. Dans Le 6-8, Carlo De Pascale nous en dit un peu plus sur cette "modernité culinaire" et ses déclinaisons.

A bien distinguer des assiettes creuses, les bols japonais dans lesquels on déguste la plupart du temps des nouilles ramen se retrouvent à l’origine même de cette tendance, selon Carlo. "Il y a 20 ans, en Belgique, il était impossible de trouver un restaurant où l’on servait des nouilles japonaises dans un bol, aujourd’hui, il y en a partout, et pas que dans la capitale", assure-t-il.

12/04/2021

D’origine hawaïenne et grande tendance du moment, cette spécialité composée au départ de poisson cru coupé en morceaux, assaisonné et mariné n’était pas présentée dans un bol.

Emergeant en 2013 sous l’impulsion de la papesse de la communication culinaire américaine Martha Stewart, le bol de Bouddha est un plat végétarien tirant son nom de l’équilibre insufflé dans le plat prêché notamment dans le bouddhisme. "Ou alors le bol représente le ventre fond de Bouddha, mais c’est un peu facile", concède le chroniqueur du jour.

A base de céréales (riz, quinoa, boulgour, etc.), légumes et légumineuses, mais aussi de graines et d’un assaisonnement pour ne pas rendre le plat trop sec, le bol de Bouddha pullule sur les comptes Instagram de cuisine : "La preuve encore que c’est une tendance. Marabout en a fait aussi des livres", conclut Carlo invitant tout de même à vous tester au bol de Bouddha et Poke Bowl à la belge : "des patates à la place du riz, des crevettes à la place du thon, de la sauce mousseline à la place de la sauce soja, etc."