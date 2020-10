Mais que regardent ces chiens curieux et si attendrissants ?

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.

"On est au Etats-Unis et on va retrouver deux chiens malins, mignons… On a l’impression d’être dans un Walt Disney tellement c’est chou. Des trous ont été spécialement percés dans une palissade pour permettre à des chiens de regarder les personnes qui se présentent devant l’entrée de la propriété.

Ces chiens sont peut-être amoureux de la voisine tout simplement sourient Hugues Hamelynck et Sarah…

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager ce mardi avec vous dans le 6/8. Une vidéo qui fait le "buzz" sur Internet. Et comme le rappelle Hugues, "on a besoin de choses légères et joyeuses en ces moments si difficiles et cela fait un bien fou."

Regardez plutôt !