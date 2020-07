Maillot de bain : les tendances de l'été - © Tous droits réservés Maillot de bain : les tendances de l'été - © Tous droits réservés Maillot de bain : les tendances de l'été - © Tous droits réservés

Pour les femmes, la première question à se poser quand on cherche un maillot: est-ce qu'on veut quelque chose de sexy, une pièce forte ou du plus classique? Pensez aussi à l'endroit où vous allez. On n’achète pas forcément le même maillot si on va avec parents et enfants à Coxyde ou si on part en amoureux ou entre amis à Ibiza.

Au niveau des maillots

Le maillot une pièce, c’est la star de cet été. Les créateurs l’ont retravaillé et rendu sexy avec des détails (bijoux, zips, franges, volants…), des découpes, des motifs qui l'ont rendu plus désirable. L'avantage, c'est qu'il affine la silhouette, est parfait pour gainer le ventre, et il donne une allure chic et féminine.

Le trikini a toujours son petit succès (un une-pièce avec découpes sur les côtés). Il permet de sortir du côté strictement basique du une-pièce en camouflant malgré tout le ventre, zone souvent sensible chez beaucoup de femmes.

Le bikini de son côté reste le maillot de bain le plus vu sur les plages. Pour celles qui se sentent bien dans leur corps, le bikini est parfait. L'avantage est qu'on peut aussi mixer hauts et bas si on veut s’amuser.

Les grandes tendances de cet été ?

Il y a de tout et pour tous les goûts cet été.

Beaucoup d’imprimés, qu’il soit Vichy, tie an dye, tropical, fleuri, ethnique. Beaucoup de couleurs aussi. Et là, on peut opter pour le pastel ou le flashy, les deux ont la cote. Et les modèles unis fonctionnent très bien aussi.

Et puis, la culotte taille haute esprit 80’s est omniprésente cette saison, que ce soit en version échancrée ou shorty. Ca ajoute une petite dose rétro au bikini et l’avantage, c’est qu’elle a un effet gainant, idéal pour sublimer sa silhouette.

Côté hommes :

Les maillots de bain se répartissent généralement en 3 catégories: les slips de bain, les boxers moulants, les shorts/caleçons de bain. Au niveau des coupes, les slips de bain, très à la mode dans les années 70 et 80, reviennent. C’est le type de maillot qui va quasiment à tous les hommes, là où les boxers moulants ne vont qu’aux hommes athlétiques, avec un corps bien dessiné. La version tendance et sans risque, c’est le short. Cette année particulièrement, la tendance est aux shorts courts et près du corps.

En ce qui concerne les tendances :

C'est facile, elles sont quasi pareilles que pour les filles. On retrouve L'imprimé tropical, fleuri, animalier, militaire. Il y a aussi les rayures, motifs graphiques et géométriques, le slip de bain multicolore… Bref, vous aurez l'embarras du choix. Choisissez le modèle le plus en phase avec vos goûts et votre morphologie et dans lequel vous vous sentez à l'aise.