Louis De Funès se confie en 1971 entre deux prises, sur sa carrière : "Je deviens trop sérieux"

Louis De Funès succombait à un infarctus dans un hôpital nantais le 27 janvier 1983. C'était donc il y a 38 ans. Hugues Hamelynck , lui aussi comédien, a tenu à saluer l'un des plus grands, si pas le plus grand comique du cinéma français.

Louis De Funès raconte d'abord que certains acteurs comme Fernandel ou Raimu sont doués pour jouer aussi dans des drames, contrairement à lui. "Il y en a qui le font tellement mieux, comme le drame c'est tellement mieux joué que par moi. Je préfère les scènes comiques et apprendre pour me perfectionner car croyez-moi, j'en ai beaucoup pas faire. C'est ce qui m'intéresse et me passionne" avance-t-il.

Le plus célèbre des gendarmes français estime en effet, alors qu'il a déjà joué dans ses plus grands succès comme quatre films de la série du Gendarme de Saint-Tropez, la Grande Vadrouille, la trilogie Fantômas, le Corniaud ou le Grand Restaurant, qu'il est encore loin d'être le sommet du cinéma français tel qu'on le lui prétend. "J'ai encore plein de choses (à apprendre) et heureusement j'en suis très content. Je compte après le film de Gérard Oury (NDLR : La folie des grandeurs qu'il tourne aussi en 1971), m'arrêter une petite année" confie-t-il.