Louis de Funès, 35 ans déjà...

Samedi, cela fera 35 ans que Louis de Funès nous a quittés. L'occasion de revenir sur la carrière de l'acteur français le plus populaire de son siècle avec Eddy Przybylsky dans le 6-8 sur la Une Télé. L'acteur le "plus populaire de son siècle" est une formule facile, mais les chiffres sont là pour le prouver !

Louis de Funès en Rabbi Jacob - © Tous droits réservés Louis de Funès, de son vrai nom Louis de Funès de Galarza, avait 50 ans en 1964 lorsqu'il s'est fait connaître du grand public grâce à deux films à l'immense succès presque simultané : "Le gendarme de Saint-Tropez" et "Fantômas". Avant cela, de Funès avait déjà tourné dans plus de cent films, mais uniquement des petits rôles. Mais une fois révélé auprès du grand public, l'acteur va tourné dans 26 films qui seront tous des succès extraordinaires. 25 films sur les 26 vont faire 2 millions d'entrées au minimum ! L'époque de Louis de Funès, c'est aussi celle des triomphes d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo. Le film de Delon qui a le mieux marché a été "Le clan des Siciliens", avec aussi Jean Gabin et Lino Ventura puisqu'il a comptabilisé 4,8 millions d'entrées ! Du côté de Belmondo, c'est "Le Cerveau", avec David Niven et Bourvil et 5.500.000 entrées ! En guise de comparaison, Louis De Funès a douze films qui ont fait mieux que le meilleur score de Belmondo ! Quatre de ses films ont passé le cap des 7 millions d'entrées : "Le gendarme de Saint-Tropez", "Rabbi Jacob", "Les grandes vacances" et "Le gendarme se marie". "Le Corniaud" avec Bourvil, c'est 11 millions tandis que "La Grande Vadrouille" en 1966 atteint 17 millions de spectateurs ! Un record qui va tenir pendant 32 ans, jusqu'à Titanic, en 1998.

Louis de Funès en couverture - © Tous droits réservés Jusqu'en 1973, Louis de Funès travaillait à un rythme de trois films par an. Il a fumé jusqu'à quatre paquets de cigarettes par jour et il buvait plusieurs litres de café. En mars 1975, il fait un double infarctus mais heureusement, il s'en sort. Louis de Funès tourne dès lors moins et mène une vie tranquille. Du côté de sa vie privée, l'acteur a eu deux fils avec son épouse Jeanne. On a pu notamment voir son fils Olivier dans beaucoup de ses films avant de devenir aviateur. Et Patrick, médecin et radiologue. Julia est la seule parmi ses petits-enfants que Louis de Funès a connue. Pour les fêtes, au passage à 1983, il l'a emmenée aux sports d'hiver. Il en est revenu épuisé. Le 27 janvier, il a travaillé un peu dans son potager. Puis il s'est mis au lit. Il se plaignait d'avoir froid. Jeanne, son épouse, a fait appeler une ambulance. Il est mort le jour même à l'hôpital de Nantes. Il avait 68 ans...

Sa vie avant d'être connu Louis de Funès - © Tous droits réservés Louis de Funès est issu d'une grande famille d'Espagne. Son père était avocat en Espagne et, pour épouser celle qu'il aimait, il l'a enlevée et ils sont venus à Paris où ils ont eu une fille puis deux fils. Louis de Funès est né quatre jours avant le début de la Première Guerre mondiale : le 31 juillet 1914. Son grand frère s'est mis à travailler dans la fourrure et, à 16 ans, Louis de Funès a été lui aussi inscrit à l'école professionnelle de fourrure. Il va travailler dans plusieurs ateliers, puis se lancer dans des études de photographie. Sa mère lui a appris à jouer du piano et, un jour, à la vitrine d'un bar, il voit une annonce : "Cherchons pianiste". Il entre et ça va change sa vie. Il devient pianiste de bar et, parmi ses copains dans le métier, il y a Eddie Barclay et un type qui s'appelle Jacques Genty. Ce sont des gens qui s'entraident et se remplacent à l'occasion lorsqu'ils ont besoin d'un congé. De Funès se marie à sa première épouse à 21 ans. Il a un fils, Daniel, et le couple se sépare quand l'enfant a 3 ans. Plus tard, Louis de Funès verra son premier fils en cachette. La guerre de 1940 va arriver. Louis de Funès a alors 26 ans à cette époque. Son frère va quant à lui être tué au combat. Les temps sont durs... À 28 ans, il décide de prendre des cours de comédie au célèbre cours Simon. Il commence en 1944 à faire du théâtre et il décroche son premier rôle au cinéma en 1946 grâce à Daniel Gélin, qui était un copain. C'était un tout petit rôle. Il était portier de cabaret.

Louis de Funès dans Le Gendarme - © Tous droits réservés Après, on va le voir dans 124 films. Ses idoles sont Chaplin et Fernandel. Il tournera dans quatre films de Fernandel. En 1956, il obtient un petit rôle qui va changer sa vie dans "La traversée de Paris", avec Jean Gabin et Bourvil. Là, il va être remarqué. Sa cote monte. La loi du métier, c'est que quand on vous voit au cinéma, on vous appelle au théâtre. En 1959, on lui offre le premier rôle dans la pièce "Oscar". De Funès est engagé pour remplacer Pierre Mondy dans la tournée à travers la France. Il fait un triomphe à ce point qu'en 1961, on rejoue la pièce à Paris. Là, il devient un acteur comique de premier plan. En 1963, on lui offre le premier rôle dans "Pouic-Pouic", réalisé par Jean Girault, un spécialiste des films à petits budgets, qui a souvent dirigé Darry Cowl. On n'est pas dans le succès des Gendarmes mais le film fait des recettes totalement inattendues. Jean Girault travaille déjà sur un autre projet, dont on n'attend rien de mirobolant : "Le Gendarme de Saint-Tropez". L'humour de De Funès plaît et l'acteur devient une superstar du cinéma français.