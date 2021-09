Look insolite : le rappeur Lil Nas X dans une tenue 3 en 1 au Gala Metropolitan

C’est "le" rendez-vous à ne pas manquer pour afficher sa plus belle tenue de soirée. Le Gala Metroplitan s’est déroulé à New-York comme chaque année avec une grande soirée de gala où les stars sont très nombreuses et ne manque pas d'originalité dans leur prêt à porter.

C’est le lieu des strass et des paillettes où tout le monde vient présenter des tenues les plus extravagantes. Parmi les stars, Kim Kardashian s’est fait remarquer avec une tenue complète de couleur noire et qui a d’ailleurs été décriée par ses fans sur les réseaux sociaux. Quant à Lil Nas X, il porte au départ une cape presque royale et au fur et à mesure enlève des couches de vêtements et se transforme un peu en chevalier du zodiaque.

Selon la star : c’est une façon pour lui d’enlever son "cocoon" et d’être vraiment lui-même et de retirer les épaisseurs qui le protége.

Un look 3 en 1 !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

►►► A lire aussi Les stars ont multiplié les tenues étonnantes au gala du Metropolitan Museum

Regardez plutôt !