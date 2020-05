Loïc Nottet, Lady Gaga et Blanche sortent enfin leur album !

L’actu musicale de la semaine : Lady Gaga et Blanche - Le 6-8 (104/255) - 29/05/2020 L’actu musicale de la semaine : Lady Gaga et Blanche

Bruno Tummers est revenu sur les diverses sorties musicales ce 29 mai dans Le 6-8 et il y a du lourd au programme : Loïc Nottet, Lady Gaga et Blanche reviennent. Le déconfinement est bien lancé et avec lui les sorties musicales reprennent ! Alors que leurs albums respectifs étaient prévus pour mars et avril, ils ont dû reporter leurs sorties. C'est désormais officiel, Loïc Nottet, Lady Gaga et Blanche reviennent parmi de nombreux autres artistes, avec un nouvel ou premier album sortis tous les trois ce 29 mai !

Un album dansant pour Lady Gaga Loïc Nottet sort enfin son album tout comme Lady Gaga et Blanche - © UNIVERSAL Lady Gaga est depuis plusieurs années l'une des plus grandes stars de la musique avec des tubes très rythmés comme Poker Face ou Bad Romance mais aussi des balades comme Shallow extrait du film A Star Is Born avec Bradley Cooper. Stupid Love, le premier single de ce nouvel album intitulé Chromatica "avait fuité sur le net et avait fait tâche d'huile" rappelle Bruno Tummers. Cet album est déjà le sixième pour Lady Gaga. "Elle est de retour à une pop méga calibrée comme elle nous proposait sur ses premiers albums même si évidemment elle fait évoluer le son et que c'est bien le son 2020" informe le chroniqueur. Il analyse : "Tout est fait pour nous faire danser c'est l'objectif de cet album avec des clins d'œil sur les sonorités aux années 90 et aussi aux années 80. On retrouve deux duos dont notamment avec celui qui la considère comme sa fille spirituelle : Elton John, et le duo avec un autre poids lourd de l'industrie musicale, Ariana Grande, c'est le single actuel, Rain On Me". Cet album est conçu comme un "exorcisme" selon Bruno Tummers : "La musique et la danse pour dépasser les souffrances c'est le message de Chromatica". En effet, Lady Gaga s'est confiée à diverses reprises ces dernières années sur ses souffrances sentimentales, sa maladie chronique et avait révélé avoir été victime d'un viol dans sa jeunesse.

"Empire", le premier album de Blanche Loïc Nottet sort enfin son album tout comme Lady Gaga et Blanche - © PIAS En Belgique aussi on pointe des grosses sorties musicales en cette fin mai. Bruno Tummers note d'abord l'album de Blanche, qui n'est autre que Ellie Delvaux qu'on avait découvert dans The Voice Belgique, il y a quelques années dans l'équipe des Cats on Trees. "The Voice Belgique avait permis à blanche de participer à l'eurovision où elle s'était classée quatrième avec City Lights à Kiev" rappelle le chroniqueur. La chanteuse arrive désormais avec son tout premier album, Empire dont on entend déjà le single Fences. Pour cet album, "elle a travaillé une nouvelle fois avec François Gustin, l'un des membres du groupe belge Girls in Hawaii" précise Bruno. "Ces trois dernières années ont été nécessaires à Blanche pour aboutir à ce projet. Ce sont trois années d'écriture entre Bruxelles et Londres et elle signe tous les textes de cet album ce qui n'était pas le cas des singles précédents et les chansons qu'elle proposait avant" analyse-t-il. La chanteuse se confie dans ces nouvelles chansons et n'en revient pas encore de voir un tel aboutissement : "Avoir un CD physique avec mes chansons dedans c'est vraiment énorme" a-t-elle confié à l'équipe de D6bels on stage. "Entre lumière et mélancolie, entre instruments acoustiques et sonorités plus synthétiques. C'est la bonne surprise de la semaine. Il y a cette voix de blanche qui est étonnante pour cette jeune fille de 20 ans" se réjouit Bruno.

L'album de Loïc Nottet sort enfin Loïc Nottet sort enfin son album tout comme Lady Gaga et Blanche - © Sony Enfin, vous êtes nombreux à l'attendre depuis plusieurs mois, le deuxième album de Loïc Nottet, Sillygomania, est enfin là ! Il devait sortir au début du confinement mais la sortie a été repoussée. Malgré tout, 5-6 morceaux de cet album avaient déjà été révélés par Loïc Nottet sur ses réseaux sociaux ou aux radios dont 29, On Fire et Candy. "Ce deuxième album à la pochette toute blanche et lui vêtu de blanc, c'est vraiment le pendant du premier album Selfocracy dont la pochette était noire, car Loïc a conçu cet album comme un diptyque, comme le yin et le yang" analyse Bruno Tummers. Loïc Nottet s'était même déjà confié au chroniqueur avant le confinement à ce sujet : "C'est un album très éclectique où il y a beaucoup d'humeurs différentes et d'émotions qui se sont mélangées. Il y a des chansons que j'ai composées quand j'étais très triste, d'autres super joyeux ou plutôt en colère. Il y a vraiment cette montagne russe émotionnelle présente dans l'album, comme une grosse accumulation d'histoires de vie de mon petit passé de jeune homme". Chaque chanson représente ainsi une facette de notre personnalité, qu'elle soit infantile, charmeuse, mélancolique ou autre. Pour le côté charmeur, on pointe évidemment Heartbreaker, le gros carton au format très radiophonique. L’actu musicale de la semaine : Loic Nottet - Le 6-8 (104/255) - 29/05/2020 L’actu musicale de la semaine : Loic Nottet