Les tutos du web pour les boissons sans alcool

De la couleur, du goût et de la fantaisie dans le verre, c'était ce matin dans le 6/8 sur la Une Télé avec Audrey.

Comment "pimper" votre eau

En pleine tournée minérale, voici comment agrémenter l'eau pour en faire un boisson plus fun et plus attirante.

Vous pouvez "pimper" avec :

Des fraises et des quartiers d'orange

De la fleur d'oranger et une gousse de vanille

Des morceaux de pommes et une feuille de basilic

Une infusion ou du thé, des glaçons et du sucre

Et voilà de sympathiques eaux aromatisées "maison" pour mettre dans sa gourde !

Et sinon, au rayon mocktail, il y a le virgin mojito... Mais façon moléculaire cette fois pour l'ambiance festive de l'apéro !