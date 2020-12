Les tout petits aussi ont droit à leurs jeux de société pour les fêtes : voici les coups de cœur du 6-8

Delphine Simon, la chroniqueuse jeux et livres pour enfants du 6-8 a dévoilé sa sélection de jeux de société coups de cœur à l’approche des fêtes ainsi que deux nouvelles lectures attendrissantes. Les sorties jeux et livres pour enfants ne manquent pas à l’approche des fêtes. Delphine Simon vous a déjà conseillé des jeux adaptables à toute la famille ou des lectures très poétiques sur les relations humaines. Voici désormais ses coups de cœur pour les fêtes pour les tout petits.

My First Totem, idéal pour le tout premier jeu de votre enfant

© SmartMax Le premier coup de cœur a été élu jouet de l’année en 2019. Il s’agit de My First Totem, disponible pour les enfants entre 18 mois et 5 ans. "C’est quand même très très rare d’avoir des jeux qui permettent de jouer dès un an et demi" constate Delphine Simon. L’intérêt d’un tel jeu c’est que votre enfant ou petit-enfant pourra suivre les règles indiquées ou bien s’amuser comme bon lui semble, en faisant travailler son imagination avec les objets que comporte la boîte. Dans celle-ci, se trouvent des pièces qui ont une forme et une couleur différentes, utiles pour un âge "où on apprend à différencier les couleurs, la dextérité de pouvoir toucher des objets et les manipuler" selon la chroniqueuse. Plusieurs fiches cartonnées renseignent une figure de totem imposée à réaliser avec les diverses pièces prévues. Les tout petits pourront ainsi améliorer leur sens de l’observation tout en s’amusant !

"Bahuts Malins", le jeu qui développera leur esprit logique

© Smart Games L’autre coup de cœur de Delphine Simon dans les jeux pour les tout petits s’appelle Bahuts Malins, de la marque belge Smart Games, accessible dès l’âge de 3 ans. Vous disposez ici de trois petits camions avec du matériel bien solide. Son intérêt est assez similaire au jeu précédent : l’enfant peut soit jouer librement, soit suivre les règles qui ont un carnet des défis. Ceux-ci sont triés du plus simple au plus difficile et vous invitent à remplir les camions de différentes formes, à la manière de Tétris, pour développer leur esprit logique et leur réflexion. "L’objectif c’est de ne pas faire dépasser les cubes. Vous pouvez avoir des trous d’air dedans" précise la chroniqueuse sur les règles de ce jeu.

"Le Noël des crayons", un livre touchant et interactif

© Kaléidoscope Delphine Simon n’a pas manqué de vous renseigner deux nouvelles lectures pour enfants également. Avec Le Noël des crayons, vous plongerez les tout petits dans l’ambiance des fêtes. Mais outre l’histoire, ceux-ci apprécieront l’interactivité que ce livre propose. L’histoire racontée est celle de Duncan qui ne reçoit aucun courrier à son nom. "Plus on tourne les pages et plus on se rapproche du jour de Noël et rassurez-vous cela va aller" commente la chroniqueuse. Mais à chaque page figure aussi une carte postale contenant des dessins et objets détachables, comme des décorations que l’enfant pourra accrocher au sapin ou une recette de biscuits par exemple. "C’était un succès anglais mais qui a été traduit en français tellement cela a marché" souligne-t-elle, s’il vous fallait encore un argument pour vous le procurer.

"Les vieux enfants", le livre qui donnera envie de se rapprocher de ses grands-parents

© Casterman Les vieux enfants est un livre qui permettra à vos progénitures de comprendre les grands-parents. "Cela décrit les grands-parents et leur univers, c’est quoi la vieillesse mais avant tout c’est pour faire comprendre aux enfants que les grands-parents ce sont des vieux enfants. Cela nous arrivera aussi un jour et c’est tout aussi important de le comprendre pour être plus proche d’eux et s’en rapprocher aussi avec des dessins que je trouve très touchants" décrit Delphine Simon. Le message de ce livre est donc évidemment celui-ci : malgré l’âge, on doit garder son âme d’enfant. La vie n’est en effet pas finie lorsque l’on atteint le fameux troisième âge, tout est encore possible ! Ce livre donnera sans conteste une seule envie aux enfants : appeler leurs grands-parents pour prendre de leurs nouvelles. C’est cela aussi la magie des livres… et de Noël. Retrouvez Delphine Simon pour d’autres idées jeux et livres pour enfants, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.