Les tendances mode de la rentrée : il y en a pour tous les goûts

La variété, voici la tendance mode de la rentrée chez les femmes. Valérie Kinzounza opère sa sélection sur les vêtements à absolument porter pour lancer une rentrée avec style. L'été est encore bien présent pour un mois et avec lui de nombreux vêtements à privilégier pour être tendance. Mais la rentrée pointe le bout de son nez et avec elle la sortie des tendances de l'automne. Et ce qui caractérise cette rentrée, d'ailleurs très floue au niveau scolaire en 2020, c'est la variété des tendances, qui est peut-être un signe de ces temps particuliers et troublés ? Il y a des looks à la mode dans toutes les catégories : autant du bohème que du très bourgeois, du romantisme que des choses plus sombres. Si vous ne devez retenir qu'une chose, et elle devrait faire plaisir à toutes et tous, c'est de "piocher ce qu'on aime bien" résume Valérie Kinzounza. La chroniqueuse a dès lors sélectionné les articles phares à absolument porter en cette période.

Trench, bermuda et cape Les tendances mode de la rentrée - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Les tendances mode de la rentrée - © javi_indy - Getty Images/iStockphoto Les tendances mode de la rentrée - © Jerod Harris - FilmMagic Au rayon des pièces phares, on retrouve l'indémodable trench. "C'est de toute façon un des dix basiques d'une garde-robe" certifie Valérie. Chez les hommes aussi le trench est intemporel et reste à la mode à l'automne 2020. Pour le bas, le bermuda, déjà tendance à l'été, le reste en automne. Attention toutefois à ne pas choisir forcément les mêmes pièces qu'à l'été et il faut savoir que le bermuda est parfois décrié car difficile à porter. En automne, optez pour des bermudas plutôt en cuir ou en daim. Autre tendance qui revient, celle de la cape. Celle-ci est cependant peu évidente à porter. Vous devrez la choisir selon les couleurs et matières car elle existe en de nombreuses versions : longues, courtes, manches enveloppantes ou sans manches, en cuir, en daim, en laine, à carreaux, noir. La cape est le vêtement parfait "pour des soirées fraîches mais pas trop. Elle permet d'envelopper sans tenir trop chaud" remarque la chroniqueuse.

Tailleur, manches, volants et franges Full length of confident businesswoman holding arm - © Nomad - Getty Images Street Style - New York Fashion Week September 2019 - Day 5 - © Arturo Holmes - Getty Images Un incontournable, redevenu tendance depuis une ou deux saisons et qui le sera encore à l'automne 2020 est le tailleur. Celui-ci est pratique car il peut se porter toute la journée, tant au boulot qu'en soirée, et peut être très varié dans les coloris : noir ou coloré. "Cela fonctionne avec tout : un petit t-shirt, une chemise, c'est quelque chose d'assez facile à porter" promet Valérie. Au niveau de la coupe celui-ci peut aussi être varié, soit en oversize ou plus ajusté. De nombreux vêtements avec une caractéristique bien particulière reviennent comme ceux à manches bouffantes déjà tendances à l'été car elles donnent de la structure à un look assez basique. Les manches bouffantes se déclinent tant sur les pulls que les robes ou les t-shirts. Valérie rappelle toutefois une astuce indispensable : "Si vous optez pour cette tendance, faites attention à idéalement porter quelque chose de plus ajusté pour le bas du corps, jamais du volumineux au-dessus et en-dessous, il faut un équilibre au niveau de la silhouette". Enfin, on retrouve une tendance mode des années 80 avec le retour des épaulettes ou des volants "qui reviennent en version modernisée donnant un effet plastron modernisé, un détail qui accessoirise illico votre silhouette". Les franges referont aussi leur apparition, soit en en détail, soit en finition sur une jupe, une robe, une veste, un blazer,...

Les matières : satin et cuir Les tendances mode de la rentrée - © Jamie McCarthy - Getty Images Les tendances mode de la rentrée - © Eduardo Lopez Coronado / EyeEm - Getty Images/EyeEm Valérie Kinzounza remarque que de nombreuses matières seront aussi tendance à la rentrée 2020 dont le satin. Et le vêtement que conseille la chroniqueuse pour cette matière est la slip dress, "une robe très minimaliste qui fait nuisette mais qui reste une robe". Vous pouvez donc sans problème la sortir en public. Le satin se marque également sur les pantalons ou blazers. En somme, cette matière est "assez chic, très facile à porter et agréable qui donne illico de l'allure à une tenue". Pour celles qui apprécient moins le satin, peut-être craquerez-vous pour du cuir. Cette matière reste à la mode mais avec des variantes de couleur. À l'automne 2020, le cuir bordeaux, kaki ou brun est très tendance d'après la chroniqueuse. Extrait de Le 6-8 - La mode de la rentrée : les couleurs et les matières (160/255) - 19/08/2020

Les looks : imprimés bourgeois ou total look noir Les tendances mode de la rentrée - © Boohoo Au niveau des looks, Valérie Kinzounza remarque le retour des imprimés chaîne ou foulard, déjà "remis au goût du jour par la maison italienne Versace". Cet imprimé fonctionne sur une chemise ou une robe, conférant un côté néo-bourgeois, assez chic et en même temps vintage 70's. Voici donc le total look à adopter pour Valérie cet automne : une paire de jeans droite taille haute avec un imprimé chaîne ou foulard. Le total look noir reste aussi à la mode mais on constate le grand retour du marron, une couleur peu portée mais qui a inspiré les créateurs pour cette saison qui arrive. Des déclinaisons de couleurs plus abordables sont aussi à la mode, comme les teintes 'terre' avec des couleurs comme terre de Sienne, brun ou ocre.

Couleurs et accessoires Les tendances mode de la rentrée - © portrait, landscape - Getty Images À l'opposé, les couleurs plutôt flash sont aussi à la mode comme le fushia, l'orange ou le bleu, qui apportent une touche tonifiante sur des looks plus sobres, une idée idéale et bienvenue dans une période bien morne. Enfin, en termes d'accessoires, l'automne 2020 marque le retour du sac XXL, idéal pour stocker de nombreux éléments et produits chez les femmes, ainsi que les chaînes portées ras du cou.