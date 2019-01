Les sorties musicales à ne pas rater en 2019 !

Les DJ's

L'année 2018 était celle des DJ's... Lost Frequencies, Kungs, Henri PFR, Alex Germys...La tendance va se poursuivre en 2019!

En ce début d'année, Kid Noize nous propose un deuxième album intitulé The Man With a Monkey Face. Album réalisé en compagnie de chanteurs belges, américains, anglais, néo-zélandais.

Parallèlement à la sortie de son nouvel album, Kid Noize va sortir sa première BD chez Dupuis. Artiste de l'image et du son à 360°, il exprimera en bande dessinée tout ce qu'il ne peut exprimer par la musique.

A noter aussi pour la fin du mois de janvier, le nouveau single d'Henri PFR.