Les sites et applications à consulter pour découvrir les meilleures balades en Belgique

Visorando vous indique à la fois le dénivelé, la durée moyenne, la carte , et d’autres renseignements sur l’endroit de la balade en question. "Sélectionnez ainsi vos balades avec le niveau de difficulté pour trouver quelque chose qui vous correspond en fonction de la famille et de la taille du groupe avec lequel vous vous baladerez" conseille le chroniqueur.

Tout comme la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale a aussi développé ses conseils balades à ne pas manquer sur son site web, visitbrussels.be, principalement pour découvrir des quartiers atypiques de Bruxelles.

Vous pourrez notamment découvrir Laeken et son histoire, "qui était une commune indépendante et que Bruxelles-Ville a rachetée au début du 19ème pour le roi qui était là et pour toute la partie industrielle que l’on connaît moins". Vous y découvrirez aussi le Square Annie Cordy, le Père Lachaise bruxellois, le site de Tour et Taxis en rénovation actuellement, le nouveau quartier durable Tivoli Green City…

Uccle est aussi une commune que le site vous invite à mieux découvrir au travers de ses villas modernistes tout comme Watermael-Boitsfort, commune "qui au 13ème siècle apparaît autour d’un pavillon de chasse ducal dont on peut encore voir les traces. On découvrira cette commune verte qui est à la lisière du quartier Coin du balai, un quartier qui s’intègre au début de la Forêt de Soignes, avec des petites rues et maisons au charme fou".