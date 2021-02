Les secrets de préparation de la salade russe, tradition du carnaval à Malmedy

Dans son tour d’horizon des spécialités culinaires propres à la période actuelle , Carlo De Pascale faisait également remarquer que la salade russe n’est pas exclusive à la région de Malmedy : "On la retrouve partout en Europe, sous différentes formes et à divers moments de l’année. A Naples, on la mange à Noël , par exemple. Elle est inondée de mayonnaise et de légumes au vinaigre", expliquait-il.

Il s’agit là d’une association plus qu’étonnante d’ingrédients que l’on pouvait jadis conserver en hiver : pommes de terre, betteraves, noix, harengs, pommes, céleri, oignons, viande, cornichons, œufs cuits durs . Et la liste ne s’arrête pas là. Tout comme la potée au chou frisé , l’apport calorique de la salade russe est jugée utile aux participants du carnaval en période d’hiver.

Une fameuse salade qui n’a pourtant rien de russe. Spécialité malmédienne servie à l’occasion du carnaval, la salade russe permettrait, selon la légende, de "tenir au corps et d’atténuer les soirées trop arrosées".

"Vous savez pourquoi on appelle ça une salade russe ?", "Pour résister à la bière et au froid", répondent Françoise Bendels et son mari, en bons Malmédiens.

Dans cette archive extraite de l’émission "La clef des champs" datant de 2003, les cuistots du jour s’apprêtent à préparer plus de 30 kilos de salade russe pour les festivités. "On prépare ça le quatrième jeudi gras pour qu’elle soit bonne le samedi", avance-t-elle.

Treize ingrédients sont ainsi mélangés… à la main, "c’est le meilleur outil", prévient-elle. Ajoutez ensuite mayonnaise, sel et poivre et la salade russe est prête à la consommation ! Elu chef Wallon de l’année, Stefan Jacobs vous livre aussi la recette et conseils de préparation de sa salade russe.

