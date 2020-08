Après avoir donné des recommandations pour retrouver un emploi à 50 ans , Nathalie Hasaerts se penche sur l'un des phénomènes de société du 21ème siècle : les réseaux sociaux. Ceux-ci ne sont pas à négliger et doivent être travaillés en vue d'un futur emploi.

La recherche d'un travail peut s'avérer régulièrement compliquée pour les demandeurs d'emploi. Le Forem et Actiris vous aident à vous (ré)insérer dans le marché de l'emploi en vous fournissant des conseils sur votre recherche d'emploi , diverses formations par exemple ou en listant les métiers en pénurie .

Cette prise d'informations sur les moteurs de recherches consiste pour le recruteur, à glaner des informations plus personnelles sur le ou la candidat(e). Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram voire des blogs sont privilégies pour avoir une idée des postulants.

Recherchez votre nom de temps en temps sur le web pour voir quelles informations sur vous sont accessibles. "Et éventuellement retirez des publications ou photos même en remontant dans le passé" conseille encore Nathalie.

"Il faut apprendre à travailler sur les paramètres de confidentialité qu'il faut pouvoir régler" souligne Nathalie Hasaerts. Parmi ces paramètres, limitez l'accès de vos informations à vos contacts privés, vos amis ou abonnés. Il vous est aussi possible d'interdire tout 'tag' de votre profil sur des photos sans votre consentement.

Si vous ce genre d'informations personnelles qui traînent sur vos différents profils, ne vous inquiétez pas, il est possible de les cacher en partie.

Mais il faut être présent sur les réseaux

Les recruteurs scrutent votre profil sur les réseaux sociaux : soignez-le - © portishead1 - Getty Images

Si vous n'êtes pas du tout présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi une erreur. Les réseaux sociaux, grand changement du début du second millénaire, ne sont pas à bannir martèle Nathalie Hasaerts. Au contraire, si l'employeur ne trouve aucun profil sur les moteurs de recherche, cela aura tendance à le faire fuir également.

Si vous devez en privilégiez un, optez pour Linkedin, le réseau social pour les professionnels. Celui-ci, tout comme les plus courants tels Facebook et Instagram, permettent, quand votre profil est bien construit, "de pouvoir bien se vendre et de voir des offres d'emploi également".

Pour utiliser correctement les réseaux sociaux, il faut donc rester prudent et conscient.

Sachez enfin que des conseillers du Forem ou d'Actiris donnent séances de conseils pratiques gratuites pour contrôler votre image et pour vous aider à connaître les réseaux sociaux.