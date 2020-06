Les recettes idéales pour des petits pois et des fèves selon Carlo De Pascale

Le chroniqueur culinaire en cette période chaude et presque estivale a livré ses recettes et ses conseils pour cuisiner deux légumineuses que l'on trouve chez nous : les petits pois et les fèves. Nul besoin d'en acheter des paquets qui viennent de l'étranger. Que vous soyez végétarien ou en besoin de cuisine légère, ces plats sont faits pour vous !

Carlo De Pascale a proposé ses conseils culinaires sur les recettes et la manière de cuisiner des petits pois et des fèves des marais dans Le 6-8 ce 2 juin.

"On fait suer des jeunes oignons, du beurre, et on fait rissoler tes petits pois et dedans on ajoute une laitue bien serrée, bien pommée. On enlève les feuilles externes puis on la coupe en quatre. On peut faire avec les romaines que l'on trouve parfois dans le commerce. Cette laitue va cuire à l'étuvée avec les petits pois. C'est un accompagnement magnifique pour les viandes ou le pigeon au petit pois, un grand classique" indique Carlo.

Pour un goût exotique : risotto à la vénitienne et houmous

Comment cuisiner des petits pois et des fèves selon Carlo De Pascale - © travellinglight - Getty Images/iStockphoto

Comment cuisiner des petits pois et des fèves selon Carlo De Pascale - © Enrique Daz / 7cero - Getty Images

Si vous préférez la cuisine italienne, optez dans ce cas pour un risotto à la vénitienne, le rise e bisi. Il s'agit d'un risotto "qui est très liquide qu'on prépare avec un riz rond très court, le riz vialone, du bouillon qu'on peut faire avec les cosses de petits pois".

Pour réaliser cette recette, on suit la préparation d'un risotto classique, à savoir "rissoler le riz, avec un peu d'oignon, du beurre et ajouter le bouillon puis les petits pois à la fin pour que cela reste croquant. Mais on va faire en sorte que cela reste un peu liquide et lier tout cela au parmesan et au beurre. L'idée c'est que c'est quelque part entre la soupe et le risotto. On peut rajouter de la pancetta ou des lardons de type italien par dessus si vous ne pouvez pas vous passer de viande" recommande le chroniqueur.

Le petit pois peut aussi être présenter comme un dip en concoctant un houmous aux petits pois. "On mélange des pois chiches comme d'habitude avec des petits pois ou même une sorte de pesto de petits pois avec du parmesan, du zeste de citron et en plus de l'huile d'olive" note Carlo. Cela donnera une préparation écrasée, sorte de purée de petits pois avec de la menthe que l'on rajoute tout comme du fromage frais comme de la burratta ou de la mozzarella et on arrose d'huile d'olive.