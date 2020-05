Les recettes favorites de Carlo De Pascale pour cuisiner des artichauts

La crise sanitaire nous fait revenir aux fondamentaux et notamment aux légumes de saison et de proximité. Parmi ceux-ci, on retrouve l'artichaut, qui possède d'ailleurs un long moment de floraison partout sur le vieux continent. "C'est une longue saison, pour les petits artichauts il y a même deux saisons, cela vient tant du Sud de l'Europe pour les petits qu'un peu plus au Nord pour les plus gros" précise ainsi Carlo De Pascale .

Les artichauts vinaigrette

Carlo De Pascale vous donne les recettes à tester pour cuisiner des artichauts - © Chef Simon

Les artichauts que l'on retrouve le plus en Belgique, ce sont les gros artichauts : les artichauts Camus. "On l'appel aussi l'artichaut breton qu'on mange en vinaigrette : on le cuit puis on prend les feuilles une par une et on les trempe dans la vinaigrette" ajoute également Carlo De Pascale.

Le chroniqueur vous propose une recette de cet artichaut vinaigrette signée par le Chef Simon. L'artichaut doit déjà être présenté bien découpé à votre convive. "On cuit l'artichaut, on enlève le cœur, on enlève le foin et puis ont remet. Cela signifie que quand on va déguster on se fera plaisir d'abord en trempant toutes les petites feuilles et après en mangeant le cœur d’artichaut. Le Chef Simon conseille aussi de faire une vinaigrette avec de l'œuf dur émincé dedans" détaille Carlo.

Pour les grands artichauts, "avec le fond d'artichaut on peut faire un petit dip, avec des artichauts mixés avec de l'huile d'olive et du parmesan. Cela marche aussi avec les fonds d'artichauts en boite au naturel" ajoute-t-il aussi.