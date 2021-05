Les recettes de pâtes prêtes en 11 minutes de Carlo De Pascale

Pendant que les pâtes sont dans l’eau, ouvrez les coquillages à cuir à la poêle. Ajouter du vin blanc, de l’ail et du persil. "Ensuite, il faut faire revenir les pâtes dans la poêle , ajouter un peu d’eau de cuisson et remuer le tout", insiste Carlo.

Pour Carlo, les pâtes, c’est sacré. Il n’empêche qu’il est tout à fait possible de préparer multiples sauces pleines de goût en 11 minutes, alors que les pâtes cuisent . L’idée étant d’avoir déjà sous la main les différents ingrédients. Aperçu de la sélection de saveurs italiennes du chroniqueur culinaire.

Le chroniqueur du 6-8 part ensuite sur les traditionnelles pâtes au pesto . Faire son pesto soi-même est d’ailleurs tout aussi envisageable avec le court délai donné : "Dans le mortier, vous mettez des feuilles de basilique , des pignons ou des noix , de l’ huile d’olive , du parmesan , du pecorino et du sel pour rendre le truc abrasif. Pas besoin d’être très lisse, il peut y avoir des petits morceaux", estime-t-il.

"Hacher votre ail et votre persil très fin pour donne r le plus de goût possible . Vous les faites rissoler dans l’huile d’olive, assaisonner et ajouter la passata. Et comme pour tout, vous finissez toujours par faire cuire les pâtes dans la sauce, environ 2 min ", explique Carlo avec beaucoup de sérieux.

Une sauce tomate rapide et goutue ? Pas de problème !

Carlo enchaîne avec une recette plutôt étonnante : les spaghettis au citron !

Toujours pour 4 personnes, il vous faut :

400 g de spaghetti

Deux citrons

Quelques feuilles de persil plat

70 g de beurre

100 g de parmesan en bloc

Sel

Poivre du moulin

"Emincez très finement le persil, faites fondre un peu de beurre. Enfin, pressez le jus de citron et veiller à ne pas y incorporer de pépins", montre-t-il avant de passer à un autre classique et rapide : la carbonara, sans crème.

"J’utilise 200g de guanciale. Je mets les 4 œufs entier que je fouette et auxquels j’ajoute le fromage de brebis, du pecorino romain. Je mets les pâtes dans la poêle, ajoute l’eau de cuisson et puis le mélange fromage et œufs", explique Carlo.

Pour les gourmands, Carlo De Pascale fait également part d’une recette fétiche à base d’ail et de piment, mais aussi les spaghettis cacio e pepe (fromage et poivre), jouissant d’un joli succès en ce moment :"C’est une recette typiquement romaine qu’on retrouve dans toutes les trattoria de Rome. 3 ingrédients, un tour de main et le tour est joué", conclut-il, nous laissant assurément avoir l’eau à la bouche !