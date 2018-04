Les papillons magiques, une chouette alternative au riz pour lancer lors des mariages!

Rien de plus désagréable à un mariage, que le lancé de riz à la sortie de l'église. Lancé trop brutalement, il fait parfois mal aux mariés mais le plus embêtant c'est qu'il se coince dans les vêtements et qu'il est difficile à ramasser une fois la cérémonie terminée.

Dans le 6-8, Audrey a présenté une jolie alternative au riz: les papillons magiques!

C'est une invention de la société française Magic Flyer. Le principe est simple: il se présente sous la forme d'un livre en forme de coeur. Lorsque l'on ouvre le livre, une pluie de papillons colorés en sort... L'effet est original et raffiné! Les papillons magiques sont vraiment idéal pour la sortie de l'église lors d'un mariage. Visuellement c'est très joli et en plus c'est facile à ramasser et nettoyer contrairement au riz et aux pétales de fleurs. En plus le livre peut servir de livre d'or une fois vidé de ses papillons.

Le coeur magique présenté par Audrey coûte 63€ l'unité. Vous pouvez aussi acheter des papillons magiques à l'unité pour 1,15€ et les placer dans vos enveloppes, dans d'autres livres, dans des flyers pour faire une belle surprise à votre destinataire!