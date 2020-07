Valérie Kinzounza vous parle des objets magiques peu connus du grand public en Belgique mais qui sont réputés et plébiscités pour améliorer votre quotidien ensoleillé dans Le 6-8. Les vacances d'été sont officiellement lancées ! Vous n'avez pas le teint de peau adéquat ou vous êtes malade dans les transports ? Voici les solutions à court terme à employer.

Un bracelet contre les nausées et vomissements Les objets magiques qui peuvent améliorer votre bien-être en vacances - © Tous droits réservés Si vous souffrez de nausées ou de vomissements, Valérie Kinzounza vous conseille le bracelet NauseaRelief. "Ce sont des bracelets d'accu-pression contre les nausées et vomissements, quels que soient leur origine : le mal des transports, les nausées de grossesse et les nausées liées aux chimiothérapies ou nausées post-opératoires" indique-t-elle. L'accu-pression "est une technique issue de la médecine orientale qui consiste à rééquilibrer l'organisme en venant stimuler des points d'équilibre sur l'ensemble du corps. C'est exactement la technique de l'acupuncture mais sans les aiguilles car l'idée c'est de le faire avec la pression des doigts". Le NauseaRelief se présente sous forme de petits bracelets que vous devez mettre sur les deux poignets. Placez précisément le bouton blanc sur un point particulier du poignet, le point Nei-Kuan, à savoir entre les deux tendons fléchisseurs de la main. On applique ensuite des pressions avec les doigts. "Évidemment il faut être en condition : si vous avez le mal des transports et que vous sentez que cela bien : vous faites des pressions et c'est quelque chose qui vous libérera" note la chroniqueuse. Ce bracelet qui coûte 16€ se décline en version pour adultes, enfants à partir de 3 ans ou femmes-enceintes. Le système a été approuvé par plusieurs études cliniques selon Valérie. "C'est naturel, pas médicamenteux, c'est pratique, cela s'emporte partout et cela fonctionne assez bien" affirme-t-elle.

Un stylo pour calmer les douleurs Les objets magiques qui peuvent améliorer votre bien-être en vacances - © Tous droits réservés Toujours pour prendre soin de votre santé, Valérie Kinzounza vous conseille le Pain'Gone, "un petit appareil qui vous permettra de soulager les zones de douleur". Cet appareil se révèle assez pratique selon la chroniqueuse, notamment pour les maux de dos ou un mal aux cervicales. S'il ne le remplace pas, il peut s'avérer une bonne alternative au travail du kiné ou d'un ostéopathe car "il viendra soulager temporairement la douleur, pas la guérir". Il se décline sous deux formes : le Pain'Gone XL à 50€ et le Pain'Gone Plus à 60€. On pose le premier sur la zone de douleur, comme un patch muni d'une pile pour des douleurs larges, le second comme un stylo à appliquer sur des petites zones pour des douleurs localisés. Une fois activé, l'appareil délivrera "une petite dose d'électro-simulations". "Ces pulsations vont stimuler les nerfs proches qui enverront un message au cerveau qui libérera alors des endorphines, des hormones hyper efficaces pour avoir une action directe sur la douleur" détaille Valérie. Comme le bracelet, cet appareil facile à emporter est issu d'un long travail de recherche sur les mécanismes de la douleur "dont les douleurs chroniques et liées à l'arthrose, au diabète". Le Pain'Gone est disponible en pharmacie et dans certains magasins.

Soignez votre visage avec une brosse nettoyante Les objets magiques qui peuvent améliorer votre bien-être en vacances - © Foreo Si vous souhaitez avoir une peau parfaite pour l'été, Valérie Kinzounza vous recommande la brosse nettoyante Luna de Foreo, la "Rolls-Royce des brosses". Cet appareil à destination tant des femmes que des hommes est utilisable "matin et soir pour un nettoyage de la peau du visage en profondeur en une ou deux minutes". Cette brosse élimine les impuretés, l'excès de sébum, les cellules mortes et les résidus de maquillage. "Cela laisse la peau propre, nette et éclatante" savoure la chroniqueuse qui juge celui-ci hyper efficace et mieux que le nettoyage à la main. Il s'agit déjà de la troisième version chez Foreo pour laquelle vous devrez débourser la somme de 199€ mais il vous garantira une grande durabilité. Son utilisation est simple : "Vous mettez votre produit nettoyant quel qu'il soit et vous appliquez et faites des mouvements circulaires sur les joues, le front, et vous verrez les résultats rapidement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour des massages spécifiques car il y a plein de mécanismes pour lisser l’épiderme, atténuer les rides,..." Focus sur ces obejets magiques qui peuvent améliorer votre bien-être - Le 6-8 (126/255) -... Focus sur ces obejets magiques qui peuvent améliorer votre bien-être