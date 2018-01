Les montagnes du Jura, une région pleine de spécialités !

Les bons plans voyage de Laura Vliex nous emmène cette semaine dans les montagnes du Jura. Elle a déniché de quoi se faire un petit weekend pour moins de 300€ par personne...

Situé entre l'Alsace et la frontière suisse, le Jura est une région de l'est de la France où les amoureux de la nature trouveront leur compte. Il y a aussi de petites villes comme Montbéliard, assez typique, Malbuisson et Morteau, tous deux en montagnes.