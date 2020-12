Plus

Les monnaies locales, ce sont des espèces de billets de Monopoly, mais qui ont une valeur sur un territoire donné. Il en existe 18 en Wallonie et à Bruxelles. Parmi les plus connues, il y a le Carol'Or à Charleroi, le Val'Heureux à Liège, la Zinne à Bruxelles, le Lumsou à Namur… Il y en a aussi dans de très petites villes comme le Sous-Rire à Malmedy ou le Blé à Grez-Doiceau. Et en effet, elles ont gagné du terrain depuis le mois de mars…

La monnaie locale : une réponse à la crise ? Les monnaies locales, comment ça marche ? - © Tous droits réservés "C'est bien cela, l'objectif des monnaies locales, c'est de favoriser la consommation locale." Pour faire simple, je vais me concentrer sur le Carol'Or. C'est sans doute l'expérience la plus aboutie en Belgique francophone. C'est donc une monnaie qui est utilisable dans 507 établissements du Grand Charleroi : des magasins, des restaurants, des coiffeurs, des institutions sportives et culturelles, même des entreprises de construction parce que l'objectif est de faire circuler ces Carol'Or, de créer un réseau. La monnaie existe depuis le début de 2019. "Elle a été dopée par l'initiative de la Ville de Charleroi, qui a décidé de distribuer 20 Carol'Or à chaque citoyen." Un Carol'Or vaut un euro Les monnaies locales sont toujours liées à l'euro. Leur spécificité par rapport à l'euro, c'est qu'on est en quelque sorte obligé de dépenser son argent et obligé de le dépenser près de chez soi. On ne peut pas le mettre à la banque ni l'emmener en vacances. "J'ajoute que ce n'est pas un moyen de faire du noir. Il faut payer la TVA et toutes les charges". ►►► A lire aussi Livre ou verre ? L’un ou l’autre, payez en Carol’or !

Est-ce que c'est aussi sûr que l'euro ? "Oui. Il n'y a pas de crainte à avoir. Les monnaies locales sont autorisées depuis 2014 et on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand vous achetez des Carol'Or ou des Zinne à Bruxelles ou peu importe, les euros versés sont mis de côté, généralement dans une banque solidaire, pour garantir la possibilité d'un retour à l'euro." Celui-ci est cependant limité. Dans le cas du Carol'Or, les simples citoyens de Charleroi, qui en ont donc reçu 20 chacun, ne peuvent pas les convertir en euros. Sinon, ça ne sert à rien. Ils doivent les dépenser dans un des 507 établissements qui les acceptent et qui portent un logo spécial." Les commerçants ou les indépendants qui prennent les Carol'Or ont, eux, la possibilité de les échanger contre des euros. Mais pour les inciter à fonctionner en réseau, à faire tourner la monnaie, ils doivent laisser ce qu'on appelle un rédimage de 2 %." Le Carol'Or existe aussi en version électronique "Ce n'est pas le cas de la plupart des monnaies locales mais pour le Carol'Or, il y a une application qui permet de l'utiliser via son smartphone." Il faut payer 6 euros par an pour utiliser l'application, mais les transactions sont gratuites pour l'utilisateur comme pour le professionnel. Quel est l'avenir des monnaies locales ? "Les avis sont partagés. Cela demande de l'énergie et une organisation pour faire circuler une monnaie locale. Il y en a qui disparaissent."On rend les euros et c'est fini. Mais si le pouvoir local s'investit, comme à Charleroi ou à Gembloux, où on peut acheter 19 Orno qui valent 19 euros pour le prix de 10 euros, ça peut s'implanter durablement à certains endroits."