Les miracles du recyclage : des objets déco belges à base de poussières de plastique

La tendance est à l’upcycling et Marlyne Matheis , fondatrice de Mayeko Design, l’a bien compris. Un concept qui prend de l’ampleur ces dernières années alors qu’on ne peut plus fermer les yeux face aux dégâts causés par l’industrie du plastique sur notre planète .

A base de poussières de plastique recyclées , Mayeko Design crée de nouveaux objets destinés à égayer votre intérieur. De la salle de bain à la cuisine, la marque belge vend des objets au design épuré qui est non sans rappeler la tendance minimaliste scandinave avec des sous-verres géométriques, des boîtes à bijoux, porte-savon, plateaux… Le tout se décline en 5 coloris et reste accessible pour toutes les bourses (comptez un budget de 6€ à 30€ /pièce en fonction de la taille de l’objet). Le petit plus ? Fabriquée à la main dans un atelier, chaque pièce possède un rendu unique.

Mayeko est la pépite belge que l’équipe du 6-8 a décidé de mettre en avant à une époque où l’on a tendance à rester chez soi : "Avec les confinements, le télétravail, on est plus souvent chez soi et on a envie d’être entouré de jolies choses" confie notre chroniqueuse.

Apporter de la chaleur dans nos intérieurs, telle est la mission de Mayeko, mot qui est la fusion de Marlyne, nom de la créatrice, et Yoko, prénom qui signifie "enfant du soleil", et dans lequel on entend "éco".