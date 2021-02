Les maisons "les plus moches de Flandre" : quand l'architecte dérape...

Un paysage pour le moins éclectique, tant le jeune Flamand a pu tomber sur des façades toutes… plus moches les unes que les autres. Un brin moqueur, mais toujours avec bienveillance, Hannes Coudenys avait alors créé un blog en 2011 , puis une page Facebook comptant plus de 110.000 abonnés dans lesquels il faisait part de ses trouvailles fantastiques sur le sol flamand.

Le paysage architectural belge a de quoi nous surprendre. Dans son livre "Ugly Belgian houses", le Flamand Hannes Coudenys recense les façades des maisons les plus moches qu’il a pu rencontrer. Et il y a de quoi sourire…

Accompagnées de quelques commentaires bien sentis , les photos des maisons basées essentiellement en Flandre sont des plus étonnantes. "C’est vrai que ce n’est pas très joli, on se demande un peu ce qui est passé par la tête de l’architecte", répond Sara.

L’inconvénient après cette bonne tranche de rigolade ? "Quand on commence à regarder les maisons, on ne voit plus que ça. Et surtout les maisons laides, c’est le risque à prendre", avertit le chroniqueur avec humour.

Si la plupart des maisons sont flamandes, Gilles estime que le sud du pays n’est sûrement pas en reste. Il y a donc un marché à prendre ou un équivalent à trouver côté francophone, assure-t-il.

"Après, c’est sûr que cela reste anecdotique car le plus important en architecture, c’est surtout ce qui est utile ou néfaste plutôt que ce qui est beau ou laid", pointe Gilles.

Dans cette optique, le chroniqueur conclut en recommandant le livre "Built-Unbuilt" de Julien De Smedt et Julien Lanoo mettant lui en valeur de véritables bijoux architecturaux, car si certains ne manquent pas d’audace, de nombreux architectes belges sont aussi remplis de talent !