Les infos geeks et le Buzz ou Pas Buzz de Tom Salbeth !

Les infos geek de Tom. - © Tous droits réservés

On ne parle que de ça dans la presse ces derniers jours : le Salon de l'Auto qui se déroule en ce moment à Brussels Expo jusqu'au 21 janvier. On y apprend notamment que la voiture électrique a du mal à s'imposer : seulement 2.713 voitures électriques immatriculées en Belgique en 2017 !

Si la voiture électrique coûte beaucoup plus cher à l'achat, c'est sur le long terme que l'investissement vaut la peine. Plus de carburant à payer mais l'électricité nécessaire pour recharger la voiture, soit environ 0,25€ le kilo watt ou 3,50€ pour parcourir environ 100 km. Outre les primes sur l'achat d'une voiture électrique, de plus en plus d'employeurs permettent de recharger sa voiture au travail.

Le leasing pour particuliers a quant à lui la cote. Initialement réservé aux entreprises, la location sur le long terme de voitures est désormais possible pour les particuliers.

Des compteurs d'électricité intelligents. En 2034, 80% des foyers wallons devraient être équipés de compteurs électriques connectés. Ils permettent un contrôle plus important de notre consommation.

Gros changements sur Facebook ! Alors que Facebook est devenu un peu un panneau de publicitaire géant où on voit de moins en moins le contenu de nos amis, la donne va changer ! Une nouvelle formule de Facebook devrait permettre de recevoir davantage de contenus de nos amis plutôt que les contenus de pages commerciales.