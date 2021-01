Les idées lifestyle belges pour éviter la grise mine en période de Blue Monday

Le blue monday, censé entamer la semaine la plus déprimante de l’année, a eu lieu ce 18 janvier . Pour apporter du baume au cœur, Valérie Kinzounza a des solutions lifestyle et locales pour garder la positive attitude même en pleine période de pandémie de coronavirus. Voici ses coups de coeur du début d’année.

En payant un abonnement de 17€ par mois, chaque membre reçoit une paire designée par une personnalité : de la mode, artiste, etc. Leur nom n’est jamais révélé à l’avance et les paires taillent entre 35 et 46.

L’artiste façonne donc ces attrape-rêves selon vos besoins et vos envies, le tout pour une somme entre 40 et 60€ selon la taille, un prix "hyper raisonnable".

Voici la collection signée Virginie Van Zuylen , gros coup de cœur de notre chroniqueuse. Cherchant la meilleure harmonisation des couleurs possibles, cette artiste se base sur la nature et la lithothérapie pour ses créations. Elle choisit ainsi des pierres qui ont des significations , qui renforcent la confiance en soi par exemple et elle prend soin de choisir un bois particulier dans la forêt pour le support.

Le 6-8 - Voici nos coups de cœur lifestyle et belges pour lutter contre la grisaille 2/2 (13/255)... Le 6-8 est la matinale qui vous réveille en images ! Rythmée par l'info-trafic et la météo, l'émission animée par Sara De Paduwa accueille chaque matin une bande sympathique pour des chroniques variées.

Difficile de dormir avec la température qui vous convient dans votre lit en hiver ? Valérie vous propose d’essayer une couette pour les couples qui ne dorment pas de la même manière.

Un côté est plus rembourré et donc plus chaud pour la personne plus frileuse et l’autre moins rembourrée pour le membre du couple qui ne l’est pas.

Il s’agit de la couette n° 129 de Plumka, une marque 100% belge et qui fabrique à Bruxelles des couettes et oreillers depuis plusieurs générations avec son propre atelier. "C’est une technologie de pointe avec une démarche naturelle et durable" promet Valérie. Plus intéressant encore, Plumka travaille sur du sur-mesure selon les sensibilités de chacun pour le sommeil.

Finies dorénavant les disputes de couple sous la couette !