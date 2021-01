Les idées de recettes végétariennes de Carlo De Pascale

Un peu plus technique, toujours avec le même légume, les galettes de potimarron. "On va cuire au four, mixer avec de l'œuf et éventuellement un peu de chapelure ou des flocons d'avoine, un tout petit peu de farine. On fait une galette et on la passe à la poêle et on en fait un burger (végétarien)" résume Carlo De Pascale.

Si avez enfin l'âme d'un fin cuisinier, optez pour les gnocchis de potimarron, une recette coup de cœur de notre chroniqueur culinaire.