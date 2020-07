Les idées d'activités originales pendant l'été en Wallonie et à Bruxelles

Une nuit offerte en Auberge de Jeunesse aux métiers en première ligne

Les idées d'activités originales pendant l'été en Belgique - © Les Auberges de Jeunesse

"Les 10 Auberges de Jeunesse ont décidé de remercier les gens qui étaient en première ligne pendant la pandémie de covid-19" annonce notamment Olivier Arendt.

Celles-ci leur offrent une nuitée gratuite avec petit déjeuner. "Elles sont labellisées durable et on y déjeune très bien car souvent avec des produits bio et locaux" assure le chroniqueur à ce sujet.

Cette gratuité est valable jusqu'au 30 septembre et équivaut à une chambre gratuite si vous êtes seul(e) ou à une réduction 15€ sur le prix de la chambre si vous êtes plusieurs.

Outre le personnel d'établissements hospitaliers, les autres professions qui ont assuré le bon fonctionnement du pays pendant le confinement sont aussi concernées. Sont aussi compris donc le personnel de maisons de repos et de crèches, le personnel de sécurité, à savoir les policiers, pompiers et ambulanciers, le personnel des magasins de première nécessité et livreurs, le personnel des transports, les éboueurs et agents de propreté.

Si vous ne vous retrouvez pas dans cette liste mais que vous étiez en première ligne, n'hésitez pas à demander directement à l'auberge concernée si vous êtes éligible.

Pour valider votre demande, "vous allez sur le site des Auberges de Jeunesse, vous signalez votre métier". Ce cadeau s'applique, en fonction des métiers cités, tant aux Belges qu'aux étrangers qui ont travaillé en Belgique.