Les idées cadeaux pour offrir une superbe Saint-Valentin à votre chéri(e)

C'est bien connu, la fête des amoureux est un jour où l'on fait plaisir à son ou à sa partenaire. N'y pensez pas la veille et trouvez déjà le cadeau idéal et à la mode grâce au conseils de Valérie Kinzounza , la chroniqueuse mode de l'émission.

Un bijou pour Monsieur ou Madame

Les idées cadeaux pour offrir une superbe Saint-Valentin à votre conjoint(e) - © Shestock - Getty Images/Tetra images RF

Le traditionnel bijou reste une valeur sûre comme cadeau de Saint-Valentin et ce autant pour un sexe que pour l'autre. "Un bijou, cela marche pour Monsieur, cela marche pour Madame. Généralement c'est un cadeau unique qu'on peut garder longtemps, c'est toujours une bonne idée" confirme Valérie.

Pour offrir un bijou à votre chère et tendre messieurs, veuillez toutefois connaître sa préférence entre or et argent, idem pour la taille si elle préfère ce qui est fin ou voyant.

Pour faire plaisir à votre homme mesdames, Valérie Kinzounza pointe la tendance du moment : "Ce qui est hyper tendance pour l'instant ce sont les bracelets, en acier, en cuir ou en cuir tressé. Il y a aussi les bracelets de force qui sont beaucoup plus larges à réserver à quelqu'un qui assume de le porter mais il y a aussi des choses beaucoup plus fines. Cela marche sur tous les styles (vestimentaires)".

Et pourquoi pas jouer sur l'accumulation ? "Ce qui est la mode pour l'instant c'est le stacking c'es-à-dire l'accumulation de bijoux. On peut porter différentes bagues sur un doigt mais aussi les bracelets" assure Valérie, un conseil à prendre tant pour les femmes que pour les hommes.