Les gestes spéciaux "reconfinement" des opérateurs télécoms pour plus de solidarité numérique

En effet, à savoir la fourniture de 10 GB de données mobiles supplémentaires aux travailleurs dans le secteur de la santé "pour qu'ils puissent rester connectés, l’esprit tranquille". Pour les obtenir, ils doivent s'inscrire via un formulaire en ligne. Ils recevront une confirmation de l'activation du paquet de données par SMS dans les 72 heures suivant leur demande.

Ils ont aussi prévu une suspension d'un mois d'abonnement (plafonnée à 150 euros) sur les produits télécoms inutilisés des bars et des restaurants. La suspension n'a lieu qu'à la demande du client via, ici aussi, un formulaire en ligne.

La mise en place de chaînes dédiées au secteur de la culture et des médias, "afin de leur permettre d’exprimer leur créativité culturelle".

