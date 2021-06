Les gestes de premiers secours à absolument connaître en cas de malaise cardiaque

Que retenir quand on n’a pas été formé à ceux-ci ? En effet, un tel malaise peut arriver n’importe où : école, terrain de sport, transport ou lieu public, il faut donc être au courant des gestes salvateurs, vous pourriez sauver une vie. Voici les indications du Docteur Paul Dessart .

Le Docteur Paul Dessart a fourni les conseils les plus précieux à retenir et les gestes à effectuer lorsque vous êtes témoin du malaise cardiaque d’une personne.

Dans ce cas, rassurez la personne et placez-la en PLS , en position latérale de sécurité, une position dans laquelle celle-ci est placée sur le côté, qui lui évitera de s’étouffer.

Cependant, vous pourriez être confronté(e) à un malaise plus important. Si vous voyez une personne qui convulse (sûrement une crise d’épilepsie) ou quelqu’un qui commence à parler de façon difficile (un accident vasculaire cérébral) ou une personne qui comprime d’un coup les mains sur son cœur (probablement une victime d’infarctus), le danger est plus important.

"Ce n’est pas trop grave dans ce cas, on rassure la personne, on essaie de la coucher, on surélève un peu ses jambes. En général on donne une petite boisson sucrée et dans la plupart du temps cela se passe sans problème" indique Paul Dessart .

Signalez aux urgences qu’une réanimation est en cours "comme cela le préposé au téléphone sait quel type d’ambulance il doit envoyer" et faites-vous aider si un autre témoin est à vos côtés, en lui demandant d’aller chercher un défibrillateur, recommande le médecin et chroniqueur du 6-8.

Détectez la circulation du sang en prenant le pouls de la victime avec l’index et le majeur sur son poignet ou à l’angle des carotides. Si vous ne sentez pas cela, commencez immédiatement le massage cardiaque.

Observez ensuite s’il y a des mouvements respiratoires en regardant si le corps respire, en écoutant l’éventuelle expiration de la personne et en sentant ou non de l’air qui sort de sa bouche.

D’abord, libérez les voies respiratoires . Regardez qu’il n’y a pas de corps étranger dans la bouche et assurez que la langue n’obstrue pas ces voies aériennes.

C’est l’un des points théoriques les plus importants : plus vite vous commencez le massage cardiaque, plus les chances de survie sont grandes.

"Il faut une prise en charge la plus rapide possible" signale ainsi Paul Dessart. "Lors d’un arrêt cardiaque, chaque minute de perdue diminue de 10% le taux de survie. Quelqu’un qui fait un arrêt cardiaque de 5 minutes a déjà des lésions cérébrales irréversibles et au bout de 9 à 12 minutes c’est la mort assurée".

Sachez d’ailleurs qu’une ambulance met en moyenne 9 minutes à arriver sur les lieux d’un accident, c’est donc énorme, si vous ne faites rien en attendant les secours, la personne peut donc être décédée avant même leur arrivée.

Chaque individu est capable de procéder à la réanimation cardiaque mais il faut suivre des cours, dispensés par la Croix-Rouge. Découvrez déjà les gestes précis à effectuer : positionnez vos mains sur le sternum, effectuez 30 compressions thoraciques avec vos deux mains solidarisées, donnez deux insufflations profondes en pinçant le nez de la victime.