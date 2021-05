Les fraises sont de retour : les bons conseils de préparation de Carlo De Pascale

Dans ses bonnes habitudes, Carlo De Pascale nous revient d’abord avec un rappel historique : "1714. Marseille. Amédée Frézier rapporte d’une mission d’espionnage des fortifications espagnoles au Chili cinq plants de fraises blanches , jusqu’alors inconnues en Occident. En Europe, on connaît déjà la fraise des bois . C’est un croisement entre cette dernière et la fraise blanche du Chili qui va faire toutes les variétés de fraises que l’on connaît chez nous", retrace-t-il.

Cette année, la saison des fraises a démarré timidement au vu d’une météo peu favorable tout au long du mois d’avril. Mais ça y est, les récoltes des fraises belges ont bel et bien pris le départ .

Dans Le 6-8, Carlo De Pascale s’est laissé tenter par le doux parfum et goût sucré des fraises, dont le début de saison fut retardé cette année en raison d'un mois d’avril bien plus froid qu’à l’accoutumée.

© Getty Images

Bien que cela pose beaucoup de questions en termes de production, la fraise que l’on retrouve toute l’année est bien souvent espagnole. Dans le haut de gamme, celles-ci sont davantage françaises à l’instar de la gariguette ou de la Mara des bois.

Vient ensuite la fameuse fraise de Wépion : "C’est une criée et donc pas un label d’origine. L’origine n’est pas garantie, mais Wépion reste le lieu de commercialisation avec cahier des charges strict. Notamment un critère de réfrigération, car dès qu’on met la fraise au froid, on tue fortement le goût", note Carlo.

"La véritable fraise de Wépion" se veut quant à elle plus locale. L’initiative privée ne dispose par contre pas du label certifié.

Et puis, géant en Belgique, il y a aussi la criée Hoogstraten. Proposant des variétés modernes et adaptées à chaque saison, la criée se dit très fière de pouvoir proposer ses fraises toute l’année : "Ça reste un produit de qualité, même si ça n’est pas le plus artisanal qu’on puisse imaginer. A l’inverse de cela, le "Domaine de Falize", maraîcher artisanal annonce aujourd’hui qu’il y en aura peut-être au vu des conditions que nous avons eues", explique le chroniqueur culinaire.