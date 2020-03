Les Enfoirés sont de retour avec de nouvelles têtes et deux revenantes - © Tous droits réservés

L'actu musicale : Les Enfoirés - le 6/8 - 06/03/2020 L'album Le Pari(s) des Enfoirés sort ce samedi. Parmi les nouveaux venus : Vitaa et Black M. Le retour de Véronique Sanson et Muriel Robin. Et les historiques que sont Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Julien Clerc et Patrick Fiori. L'hymne 2020 "A côté de toi" est signé par Boulevard des airs.