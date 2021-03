"Les Enfants de la Résistance" : la BD à succès revient dans un 7e tome avec une nouveauté à la clé

"Les Enfants de la Résistance" sont de retour pour un septième épisode, disponible à partir de ce 12 mars en librairie. Un BD qui connaît depuis ses débuts un engouement non négligeable.

C’est en mai 2015 que paraît les premières aventures de François, Lisa et Eusèbe, trois enfants de 13 ans dont le village français (fictif) est occupé par l’armée allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. Pour eux, pas question de se soumettre à l’ennemi. Ils décident alors de créer un véritable réseau de résistance baptisé "Le lynx".

Au fil des albums, les enfants prennent de plus en plus de risque en menant des actions de résistance et de sabotage fortes face à l’occupant allemand. "C’est intéressant car on les suit au fil de l’évolution de la guerre, et donc du temps, on les voit donc devenir adolescents", note Mathieu Van Overstraeten dans Le 6/8.

Ce vendredi 12 mars, les nombreux fans pourront donc découvrir le septième épisode de la série tournant autour de l’aviation en temps de guerre.