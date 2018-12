Les enchères Viva Fort Life... Faites exploser le compteur !

Suivez l'émission spéciale "Les Enchères de Viva For Life" ce dimanche 16 décembre de 10h à 13h présentée par Olivier Duroy.

On compte sur vous pour faire exploser le compteur dès maintenant : vivaforlife.be

Comme chaque année, disques d’or et de platine sont mis en vente au profit de VFL. Pour cette édition, ce sont à nouveaux quelques perles précieuses que l'on vous propose d'acquérir.

Tout comme : le disque d’Or Slimane – album Solune – qui lui a permis de remplir plusieurs fois Forest et sur lequel il y a… une dédicace - rien que pour vous !

Il y a aussi : Patriiiiiick ! C'et tout nouveau - tout chaud, Patrick Bruel nous a remis le disque d’or de son nouvel album qui vient de sortir "Ce soir on sort"

Côté anglophone, autre perle - un album Double platine - 40 000 ventes en Belgique pour le groupe Coldplay – A head full of dreams – et la DEDICACE en bonus svp !

Et la belle Angèle ... C'est son disque d'or que l'on vous propose ici aux enchères.

Et puis aussi le disque de l'année : celui de Johnny Halliday ! C'est l'album qui sera sans doute le plus vendu au cours de sa carrière. 40 000 ventes en Belgique, l album posthume - l’un des disques les plus vendus en francophonie