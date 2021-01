Les écureuils deviennent agressifs à New York : un phénomène récurrent

Récemment, on a constaté que les écureuils de New York s'attaquaient aux humains, un phénomène pas anodin comme l'a expliqué notre journaliste environnement, Sophie Brems dans Le 6-8. Katherine Pancol dirait sans doute une nouvelle fois que Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi au vu des récents échanges entre hommes et animaux dans la cité new-yorkaise. En effet, plusieurs résidents du quartier de Rego Park dans le Queens se sont plaints fin 2020 de morsures et de griffes causées par des écureuils. Certaines victimes se sont directement faites vacciner contre la rage, ne sachant pas les maladies qu'ils peuvent porter.

4 images © Zen Rial / Getty Images

Un nombre impressionnant d'écureuils à New York

Un tel phénomène n'est toutefois pas neuf dans les parcs de new-yorkais tempère Sophie Brems. Certains joggeurs avaient déjà alerté les autorités après avoir été mordus par des écureuils en 2017. "Il y a même des indications stipulant de faire attention car les écureuils peuvent être agressifs". On conseille en général de ne pas les nourrir. Les responsables de ces attaques sont des écureuils gris. Ces animaux sont présents en masse à Big Apple. "On a comptabilisé sur tout le territoire de New-York près d'un million. Même à Central Park il y a eu un recensement : on est au-delà des 2000 écureuils qui se sont installés" précise la journaliste et chroniqueuse. Si vous comptez vous rendre à New York, "ne donnez pas à manger aux écureuils" conseille cette dernière. "S'ils ont à manger sans rien faire, ils vont moins chasser et se reproduiront beaucoup plus facilement. Il y a moins de prédateurs, tout cela explique que ces écureuils sont présents en grand nombre".

4 images © Getty Images/Westend61 © Getty Images

Pas d'attaques à craindre en Belgique

Cela signifie-t-il que nous devons craindre des attaques d'écureuil en Belgique ? Pas du tout d'après Sophie Brems et pour la simple raison que l'espèce est différente dans nos contrées. En Europe, c'est l'écureuil roux qui prédomine. Outre sa couleur, il se différencie par des sortes de petits pinceaux au-dessus des oreilles, qu'il ne porte qu'en automne et en hiver, et de sa meilleure agilité dans les arbres. La vigilance reste toutefois de mise pour cette espèce quant à une probable arrivée de l'écureuil gris dans nos régions "parce qu'il est porteur d'un virus auquel ne pourra pas résister l'écureuil roux" signale la journaliste. Si l'écureuil gris n'a pas encore été répertorié en Belgique, une seconde espèce, vit déjà sur nos territoires, l'écureuil de Corée : "Il embête l'écureuil roux car il vit sur la même aire et est compétitif pour la nourriture". Son introduction provient de l'homme, qui en achetait autrefois dans les animaleries, avant l'interdiction dans tel acte, et qui le relâchait parfois dans la nature, ne sachant plus s'en occuper. Cette espèce prolifère aussi et déséquilibre le règne de l'écureuil roux.

4 images © Ioannis Tsotras / Getty Images

La cohabitation entre l'écureuil et l'homme

C'est justement ce coup de pouce de l'être humain qui explique une telle densité d'écureuils dans la région de New York. "Ce sont des animaux qui ont aussi été introduits par l'homme. Il a été éradiqué à cause de l'urbanisation puis on l'a remis dans la nature" explique Sophie Brems. L'introduction d'une nouvelle espèce doit toujours se faire dans un certain équilibre et ces attaques peuvent s'expliquer par la longue cohabitation entre les écureuils et les humains. Mis régulièrement au contact de nombreuses personnes qui leur donnent à manger, ceux-ci auraient de moins en moins peur de l'homme et s'imposeraient de plus en plus sur leur territoire. Après tout, ne serait-ce pas l'homme qui s'est implanté chez l'animal ?