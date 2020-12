Les échecs portés à l'écran dans trois scènes cultes

Carton inattendu mais bien réel en télé pour la mini-série "Le jeu de la Dame" dévoilée en octobre dernier et portée par la talentueuse Anya Taylor-Joy. Depuis, le constat est clair. Les échecs connaissent un élan de popularité conséquent. Pourtant, ce n'est pas la première fois que la tension perceptible de cette discipline de l'esprit se retrouve sur nos écrans. Dans Le 6/8, Nicolas Buytaers revient sur trois scènes mémorables de l'histoire du cinéma où les échecs ont été mis à l'honneur.

Depuis sa diffusion sur plateforme, "Le jeu de la Dame" a permis aux téléspectateurs de redécouvrir les échecs sous un nouveau jour. Aux Etats-Unis, la vente des jeux d'échecs a même augmenté de 150%. En Belgique et à travers le monde, même constat. Les aventures et l'ascension fulgurante de Beth Harmon (interprétée par Anya Taylor-Joy), jeune orpheline qui se révèle être une prodige des échecs dès l'âge de 9 ans en ont inspiré plus d'un.

La série ne fait cependant pas découvrir les échecs de manière inédite à l'écran. Auparavant, certains films se sont déjà bien penchés sur le sujet. Souvent, pour évoquer ou illustrer les tensions et les coups cachés entre l'Est et l'Ouest, les Etats-Unis et l'URSS à l'époque, où les échecs sont considérés comme un sport national.

Dans un top tout à fait subjectif, Nicolas Buytaers, chroniqueur cinéma dans Le 6/8 nous fait (re)découvrir trois mises en scène de partie d'échecs transposées à l'écran.