Les déguisements… Pourquoi ça plaît tant ?

Ils adorent ça et en cette période de carnaval, ils s’en donnent à cœur joie. Mais pourquoi nos chers bambins aiment-ils tant se déguiser ? Anne vanderdonckt nous plonge dans cette ambiance oranges, confettis et cotillons.

Ils sont forts nos héros

Ils aiment se déguiser parce qu’ils se sentent forts, ils ont tous les pouvoirs le temps d’une journée. Ils deviennent de véritables héros et se sentent plus grands, plus invincibles, plus malins, ils s’inventent ainsi une nouvelle vie sans complexes et c’est si bien.

Avec ces déguisements, ils deviennent des héros, des princesses,… Tout est possible, tout est accessible.

L’âge d’or du déguisement c’est à 4 – 5 ans et ce jusqu’à l’âge de 10 ans. Ils se préparent à l’adolescence qui va pointer le bout de son nez. On s’essaie à tout ce cortège de héros, on s’y identifie, on se confronte avec tous ces personnages, on s’ouvre à l’imaginaire. Avant trois ans, les petits bouts de chou n’aiment pas trop ça généralement. La personnalité n’est pas encore assez marquée.