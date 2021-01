"Les débrouillardes" : le bon plan pour régler les tracas manuels à la maison

Remplacer une prise électrique, s’occuper d’une chasse d’eau qui coule ou encore construire un petit meuble en bois, ces petits tracas manuels auxquels nous faisons régulièrement face peuvent s’avérer être de véritables obstacles. Pas de panique, "Les débrouillardes" sont là, à la rescousse ! C’est le bon plan bricolage partagé ce matin par Véronique Wese dans Le 6/8.

Outre les propositions tendances déco comme le Cluttercore qui s’oppose à la "dictature du rangement", notre chroniqueuse Véronique Wese n’est pas en reste pour nous donner le bon filon point de vue bricolage. Mais attention, cette fois on parle bien de travaux manuels, et non du bricolage artistique.

Au vu de la demande de nombreuses femmes plus souvent démunies face à ce genre de pépins que l’on rencontre fréquemment à la maison, Lucie et Stéphanie ont lancé le concept des "débrouillardes". Pour elles, le bricolage est accessible à tout le monde ! Les deux jeunes femmes proposent donc toute une série de cours manuels s’adressant "non seulement aux femmes qui ont envie de devenir plus autonomes et de gagner en assurance en matière de bricolage, mais aussi aux hommes qui ne savent pas bricoler. Ce n’est donc pas qu’une affaire de mecs !", affirme la chroniqueuse.

Les cours et formation permettent d’acquérir tout un raisonnement du bricolage : "ce n’est pas parce que vous avez un robinet qui coule qu’il est foutu, il faut peut-être juste changer le joint", déclare Lucie dans une vidéo de présentation. "Nous donnons aussi des trucs et astuces pour économiser de l’énergie…", continue-t-elle.