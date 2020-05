En raison du confinement, nous étions davantage à la maison avec nos enfants et lors du déconfinement progressif certains grands-parents sont à nouveau sollicités pour garder les enfants. En toutes circonstances, c’est toujours bien sympa de préparer ensemble des crêpes. Les crêpes tout le monde aime cela et en même temps elles souffrent d’une mauvaise réputation nutritionnelle à cause des ingrédients; on utilise classiquement de la farine raffinée, du sucre raffiné, du lait de vache et du beurre pasteurisé, donc des ingrédients apportant beaucoup de calories et d’acidité et peu en nutriments. Et cela, sans oublier nos choix de garniture à nouveau composés de sucre raffiné, de nutella voire d'une nouvelle couche de beurre ou peut-être même les préférez-vous flambées au Grand-Marnier! Le tout s'accompagne donc d’une flambée d’insuline ! Que faire pour remédier à cette overdose d'insuline ? Chantal Van Der Brempt, nutritioniste, nous met sur le grill quelques bons plans santé et nutrition en misant sur les délices et tout le raffinement des crêpes Healthy.

Ca, c'était AVANT ! Les crêpes Healthy détrônent joyeusement et sainement la crêpe traditionnelle - © Anna Kurzaeva - Getty Images Loin de Chantal l’idée de démolir la crêpe classique qui reste un délice mais elle nous propose aujourd’hui juste d’autres ingrédients qui, non pas dépourvus de calories, sont en tous cas un meilleur choix alimentaire car accompagnés de nutriments. Du coup les crêpes peuvent même devenir des alliés de notre santé et on peut en manger plus, plus souvent tout en (quasi) impunité. Elles peuvent même devenir un petit déjeuner !

La crêpe dans tous ses états Chronique Chantal - crèpes & co - © Tous droits réservés De saines astuces : Remplacez votre farine blanche raffinée par une farine complète d’épeautre ou de seigle bio, c’ést déjà un meilleur choix au niveau glycémique et idéalement par une farine sans gluten comme le sarrasin qui est plus digeste et moins inflammatoire pour les intestins. On peut même envisager carrément d’autres types de farine encore peu utilisées de manière générale comme la farine de châtaigne, de coco, de pois chiche, ou encore de la poudre d’amande ou de flocons d’avoine etc. C’est à essayer car toutes présentent des avantages différents nutritionnellement parlant mais surtout aussi elles offrent des saveurs différentes. Utiliser une farine sans gluten présente un seul avantage : votre pâte ne ‘colle’ pas. C’est la particularité et l’avantage du gluten. Donc retenez qu’il sera plus facile de cuire votre crêpe sans gluten façon pancake, plus petit, plus épais et plus longtemps à feu moyen-doux. De plus en plus de gens choisissent d’utiliser des poudres protéinées pour réaliser leurs crêpes. Si la poudre est de qualité c'est-à-dire plutôt de source végétale, naturelle, sans additifs ni OGM cela peut-être une bonne idée. Votre crêpe aura un index glycémique moins élevé (donc moins de montée d’insuline), sera plus protéinée et surtout sera plus riche en nutriments soit par la présence naturelle de différents aliments soit par ajout de vitamines, minéraux et fibres. Certains chefs cuisiniers végans vendent eux-mêmes leurs poudres protéinées comme par ex Gaz Oakley.

Les crêpes Healthy 2/2 - Le 6-8 (99/255) - 22/05/2020 Les crêpes Healthy - Chantal Van Der Brempt