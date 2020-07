Les coussinets de nos chiens et chats : comment en prendre soin ?

Le coussinet du chien ou du chat est comme notre semelle de chaussure… Indispensable pour une marche agréable et confortable, il est donc nécessaire d’en prendre soin. Voici les conseils et les recommandations de notre experte vétérinaire, Bénédicte Flament, pour que nos animaux de compagnie aient des coussinets de velours !

Les coussinets, comment ça marche ?

Le chien et le chat sont digitigrades, les pattes ne reposent au sol que par leur troisième phalange.

Chez le chien, les membres antérieurs comportent cinq doigts, dont l’un, le pouce, nommé ergot, est atrophié et ne touche pas le sol. Les postérieurs en comptent généralement quatre

Les doigts, appelés aussi orteils, se terminent par des griffes incurvées, aplaties latéralement, et légèrement rétractiles et sont soutenus par des coussinets plantaires.

Le coussinet, son anatomie :

Ce sont des tubercules fibro-graisseux élastiques recouverts de callosités dermiques à fonction protectrice, amortissante et isolante.

Il contient de nombreuses terminaisons nerveuses et glandes sudoripares.

On compte cinq coussinets digités des orteils (dont le coussinet de l’ergot), et un coussinet palmaire soutenant le métacarpe à la base des orteils et un coussinet carpien (appelé aussi tubercule carpien) permettant au chien de ne pas déraper lorsqu’il retombe au sol après un saut.

Le rôle des coussinets :

- Protection des extrémités des pattes

- Isolant qui permet de marcher sur des surfaces dures, chaudes ou froides,

- Amortisseur pour les articulations (absorption des chocs)

Les signes des blessures du coussinet :